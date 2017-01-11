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Жители Мурманска впервые встретили солнце после 40 суток полярной ночи

Традиционную акцию «Первый рассвет» провели в самой высокой точке города

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Солнце впервые со 2 декабря 2016 года взошло над Мурманском во вторник после полярной ночи, продолжавшейся 40 суток. Восход произошел в 12.42.

В честь этого события жители города провели традиционную акцию «Первый рассвет», которая проходит уже 10 лет.

Участники акции собрались на сопке Солнечной, в самой высокой точке города, чтобы увидеть первые лучи солнца.

Специальный бесплатный автобус доставил желающих к месту проведения акции, сообщает ОТР

Полярная ночь — природное явление, наблюдающееся в широтах севернее Полярного круга. На Северном полюсе полярная ночь длится полгода, на широте Мурманска — около 40 дней. Полярный день, когда солнце в течение такого же периода не садится за горизонт, наблюдается в этих широтах летом.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Жители Мурманска впервые встретили солнце после 40 суток полярной ночи

Жители Мурманска впервые встретили солнце после 40 суток полярной ночиТрадиционную акцию «Первый рассвет» провели в самой высокой точке города

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