Жители Мурманска впервые встретили солнце после 40 суток полярной ночи

Солнце впервые со 2 декабря 2016 года взошло над Мурманском во вторник после полярной ночи, продолжавшейся 40 суток. Восход произошел в 12.42.



В честь этого события жители города провели традиционную акцию «Первый рассвет», которая проходит уже 10 лет.



Участники акции собрались на сопке Солнечной, в самой высокой точке города, чтобы увидеть первые лучи солнца.



Специальный бесплатный автобус доставил желающих к месту проведения акции, сообщает ОТР.

Полярная ночь — природное явление, наблюдающееся в широтах севернее Полярного круга. На Северном полюсе полярная ночь длится полгода, на широте Мурманска — около 40 дней. Полярный день, когда солнце в течение такого же периода не садится за горизонт, наблюдается в этих широтах летом.

