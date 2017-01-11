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Поток мигрантов в Германию снизился втрое

По официальным данным МВД, в 2016 году на территорию страны въехало около 280 тыс. человек

Число нелегальных иммигрантов, прибывших на территорию Германии в 2016 году, составило около 280 тыс. человек.

Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

Таким образом, число нелегалов значительно снизилось по сравнению с 2015 годом, когда в Германию незаконным образом направились почти 900 тыс. человек.

В то же время глава МИД ФРГ Томас де Мезьер в прошлом году заявлял, что за 2015 год на территорию Германии прибыло порядка 1,1 млн беженцев. Почти половина из них — 428,5 тыс. человек — приехали из Сирии. Значительно увеличилось число беженцев из Марокко и Алжира. 

Ангела Меркель ранее заявляла, что ФРГ готова принять только 800 тыс. вынужденных переселенцев.

В свою очередь глава МВД Баварии Иоахим Херрманн летом 2016 года призвал к ужесточению политики против переселенцев, которые нарушают законы приютившей их страны.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Поток мигрантов в Германию снизился втрое

По официальным данным МВД, в 2016 году на территорию страны въехало около 280 тыс. человек

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