Поток мигрантов в Германию снизился втрое

Число нелегальных иммигрантов, прибывших на территорию Германии в 2016 году, составило около 280 тыс. человек.

Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

Таким образом, число нелегалов значительно снизилось по сравнению с 2015 годом, когда в Германию незаконным образом направились почти 900 тыс. человек.

В то же время глава МИД ФРГ Томас де Мезьер в прошлом году заявлял, что за 2015 год на территорию Германии прибыло порядка 1,1 млн беженцев. Почти половина из них — 428,5 тыс. человек — приехали из Сирии. Значительно увеличилось число беженцев из Марокко и Алжира.



Ангела Меркель ранее заявляла, что ФРГ готова принять только 800 тыс. вынужденных переселенцев.

В свою очередь глава МВД Баварии Иоахим Херрманн летом 2016 года призвал к ужесточению политики против переселенцев, которые нарушают законы приютившей их страны.

