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Многодетная религиозная семья сбежала из Германии в сибирскую деревню

Главной причиной бегства из Европы для Ойгена и Луизы Мартенс стали уроки сексуального просвещения в немецких школах

Религиозная семья с 10 детьми переехала из Германии в село Кыштовка на севере Новосибирской области. Ойген и Луиза уехали из Омской области в Германию в начале 1990-х, где познакомились и поженились. Сейчас у них 10 детей от 1,5 до 15 лет.

Супруги, жившие в небольшом городке в земле Северный Рейн-Вестфалия, в 2012 году стали известны как борцы с половым воспитанием в местной школе. За прогулы детьми Мартенс обязательных уроков по сексуальному просвещению родителей приговорили к штрафу в 150 евро. Те платить отказались из принципа, за что чету приговорили к одному дню тюрьмы.

Глава семейства, который теперь просит называть его Евгением, а не Ойгеном, не согласен с тем, что «какие-то развращенные дяди в школе думают, что они имеют право на воспитание детей». По его мнению, детям нужно оставить детство, а преждевременно возбуждать в детях интерес «ко всему этому  это неправильно».

В Кыштовку Мартенсы приехали по госпрограмме переселения соотечественников и на новом месте планируют заняться фермерством, а также надеются, что дети смогут сохранить целомудрие в Кыштовской школе, сообщает Сибирское агентство новостей.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Многодетная религиозная семья сбежала из Германии в сибирскую деревню

Главной причиной бегства из Европы для Ойгена и Луизы Мартенс стали уроки сексуального просвещения в немецких школах

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