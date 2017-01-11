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Фонд Елизаветы Глинки предупредил о мошенниках

Злоумышленники действуют, представляясь сотрудниками благотворительной организации

Благотворительный фонд «Справедливая помощь», созданный Елизаветой Глинкой, также известной как доктор Лиза, предупредил о том, что от его имени действует группа мошенников.

В фонде рассказали, что в организацию постоянно поступает информация о действиях мошенников, передает «Ридус».

«Единственным достоверным источником информации о нас, о нашей работе, о том, чем помочь нашим подопечным, является этот сайт — www. doctorliza.ru», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черном море.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Фонд Елизаветы Глинки предупредил о мошенниках

Злоумышленники действуют, представляясь сотрудниками благотворительной организации

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