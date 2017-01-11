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Подозреваемый в резонансном ДТП на Бауманской улице заочно арестован

27-летний Александр Ломов, который предположительно находился за рулем Mercedes в момент аварии, объявлен в международный розыск

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал водителя Mercedes, который ранее был объявлен в федеральный розыск за то, что сбил насмерть пешехода на улице Бауманская и скрылся.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главка МВД, в розыск были объявлены двое мужчин. Это уроженец Грузии 28-летний Карен Губасарян, владелец машины, и 27-летний Александр Ломов — который сидел за рулем в момент ДТП.

Отмечается, что Ломов был привлечен в качестве обвиняемого. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, резонансная авария произошла 13 декабря в районе д. 57 по ул. Бауманская (Басмайнный район столицы). Автомобиль Mercedes насмерть сбил 27-летнего мужчину, который шел по тротуару. Пешеход скончался на месте, а водитель с места аварии скрылся. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Известия // среда, 11 января 2017 года

Подозреваемый в резонансном ДТП на Бауманской улице заочно арестован

27-летний Александр Ломов, который предположительно находился за рулем Mercedes в момент аварии, объявлен в международный розыск

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