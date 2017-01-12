«Законодатели из европейских стран обязаны посетить Сирию»

Член Национального собрания Франции Тьерри Мариани с 5 по 9 января посетил Сирию во главе парламентской делегации. В интервью корреспонденту «Известий» Андрею Онтикову французский депутат рассказал об увиденном, раскрыл цели визита и выразил надежду на то, что его коллеги из других стран последуют примеру французских парламентариев — чтобы своими глазами увидеть происходящее.

— Вы вернулись из Сирии, где побывали с визитом во главе делегации французских парламентариев. Не могли бы вы рассказать о своей поездке? В чем была ее цель?

— Мне кажется, что долг парламентария заключается в том, чтобы обо всякой противоречивой ситуации составить собственное мнение, опираясь на факты. Поэтому я и мои коллеги прибыли в Сирию с целью оценить обстановку в Алеппо, поскольку во Франции и в целом в Европе появляется много ложных сведений по поводу событий в этом городе. То есть прежде всего речь шла о том, чтобы прояснить ситуацию. Мы провели в Алеппо два дня и составили свое собственное представление о положении дел в нем.

— Каково теперь ваше мнение? И как в целом вы рассматриваете сирийский кризис?

— В Европе идут острые дискуссии по поводу политического будущего сирийского президента Башара Асада. Но, на мой взгляд, правильнее было бы сосредоточиться на достижении мира, поскольку именно это в первую очередь отвечает интересам сирийцев, которые продолжают гибнуть. А вопрос об Асаде не следует увязывать с урегулированием конфликта в Сирии. Его власть сейчас более устойчива, чем, скажем, год, два или три назад. Разумеется, это во многом заслуга России и Ирана. Как бы то ни было, можно подходить к сирийскому кризису с двух сторон. Первый подход находит отражение в Европе и США и сводится к тому, что, пока Асад у власти, что-то обсуждать нет смысла. Но каков р езультат? Война продолжается, люди умирают, а изменений никаких нет. Впрочем, понятно, что, сидя в удобных кабинетах в Париже, можно позволить себе рассуждать в таком ключе. Другой подход заключается в том, что Асад является президентом и, как бы кто-либо к нему ни относился, с ним приходится иметь дело — дипломатия не предполагает работу только с теми, кто тебе нравится. И именно поэтому я считаю, что Франции и всей Европе нужно изменить свои подходы к сирийскому урегулированию. Это позволило бы остановить войну, а после этого перейти к обсуждению судьбы президента.

— Сейчас вы и ваши коллеги подвергаетесь нападкам со стороны ряда СМИ за свою поездку в Сирию. Как бы вы прокомментировали это?

— Если честно, для меня это не является большой проблемой. Всякий раз как я посещаю Крым, я сталкиваюсь с точно такой же реакцией. Но я глубоко убежден, что если тебя выбрал народ, то ты должен вести себя в соответствии со своими убеждениями, а не с тем, что от тебя ожидают СМИ.

— Собираетесь ли вы еще в Сирию?

— Не в ближайшем будущем. Во Франции вскоре пройдут выборы, и я собираюсь начать избирательную кампанию. Но после этого я, разумеется, побываю в Сирии.

— Как вы думаете, есть ли возможность, что страну посетят депутаты из других европейских стран или даже совместная парламентская делегация государств ЕС?

— Как я уже сказал, мы сталкиваемся с масштабной дезинформацией по поводу происходящего в Сирии. Если, к примеру, почитать французскую прессу, то сложится впечатление, что население Алеппо подверглось геноциду, а сам город был полностью разрушен. Но правда заключается в том, что только 15% зданий было разрушено, еще 20% — повреждено. Всё остальное находится в целости и сохранности. Что касается людей, то до войны в Алеппо проживало 3 млн человек. Сейчас там 1,5 млн. Подавляющее большинство просто-напросто покинуло город. При этом убиты были 35 тыс. человек. Я не хочу сказать, что это маленькие цифры. Это чудовищная статистика. Смерть даже одного человека является неприемлемой. Но совершенно недопустимо говорить о том, что были убиты все из этих 1,5 млн. А именно такие выводы можно сделать, если почитать французскую прессу. Именно поэтому я считаю, что как французские депутаты, так и члены парламентов других европейских стран обязаны посетить Сирию, чтобы своими глазами посмотреть на происходящее.