Интернет-торговцы требуют сделать «Черную пятницу» общим достоянием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит конфликт вокруг бренда Black Friday («Черная пятница»), который используется в дни онлайн-распродаж. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором фигурируют Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и правообладатель товарного знака — общество «Блэк Фрайдэй». Шансы последнего лишиться прав на свою интеллектуальную собственность довольно высоки, считают юристы.

В конце прошлого года, 29 декабря 2016-го, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению крупнейших интернет-торговцев, входящих в АКИТ. Онлайн-торговцы уверены, что словосочетание Black Friday («Черная пятница») не может принадлежать в качестве товарного знака единственному владельцу. В России юридически обладателем бренда является общество «Блэк Фрайдэй», которое зафиксировало свои права на знак в Роспатенте в 2016 году. Как следует из документов ФАС (есть в распоряжении «Известий»), рассмотрение дела назначено на 2 февраля.

Участники конфликта проводят ноябрьские распродажи на разных интернет-площадках, однако в имени сайтов есть словосочетание black friday. Сами же акции называются по-разному: у АКИТ — «Настоящая черная пятница», у «Блэк Фрайдэй» — Black Friday.



Заявку по 35 классам международной классификации товаров и услуг, поданную «Блэк Фрайдэй» в ноябре 2013 года, Роспатент зарегистрировал в конце января 2016 года. Уже в октябре правообладатель товарного знака предъявил претензию владельцу альтернативной онлайн-площадки, техническим оператором которой является компания «Эксперт Таун», основанная президентом АКИТ Алексеем Федоровым.

Как пояснили «Известиям» представители АКИТ, в октябре ассоциация еще не провела ни одной «Настоящей черной пятницы», а только готовилась к ней — был куплен домен и начиналось его продвижение. «Блэк Фрайдэй» к этому моменту организовала уже три распродажи под этим именем, уточнили в компании, отказавшись от дальнейших комментариев. В претензии коллегам «Блэк Фрайдэй» потребовала прекратить использование бренда и выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Позже правообладатель обратился в суд: в исковом заявлении, кроме требования остановить использование торгового знака, указан и новый размер компенсации за причиненный ущерб — 1,5 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению 13 января.

Из документов ФАС следует, что АКИТ считает сочетание «черная пятница» «общепринятым названием дня, следующим за Днем благодарения (четвертым четвергом ноября), которое с 1932 года употребляется для обозначения дня начала сезона рождественских распродаж». Такое же название для традиционных ноябрьских акций используется в Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Мексике и других странах. При этом нигде больше название «Черная пятница» не закреплено за каким-либо одним субъектом.

«Черные пятницы» в России проводятся с 2008 года, говорится в документах ФАС, — в нашей стране их организовывали такие компании, как Sony, Amazon, Ebay и др. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркивает, что подобный формат проведения распродаж очень понятен для потребителей в России.



— А вот распродажи в праздничные дни — например, 23 февраля и 8 марта — пока не пользуются популярностью. Покупатели к ним еще не привыкли, — заметил он, подчеркнув, что в России, напротив, стали популярны стоковые распродажи товаров в январе «Киберпонедельники».



Одновременно с этим для всех подобных акций остается актуальной проблема манипулирования скидками, когда ритейлеры поднимают стоимость перед распродажами, а потом выставляют существенные скидки, напомнил Александр Иванов.

По данным АКИТ, во время ноябрьских акций крупные ритейлеры увеличили продажи по сравнению с обычными днями на 50–​100%, тогда как для средних и небольших магазинов этот показатель достиг 400–600%.

— В пользу прочности позиции заявителя — АКИТ — свидетельствует судебная практика последних лет, а также позиция, которую ранее занимали ФАС и Роспатент по аналогичным спорам. Достаточно вспомнить неудачные попытки банка «Русский стандарт» сохранить за собой товарный знак «Подарочная карта» в 2014–2015 годах, — заявил «Известиям» адвокат Виктор Наумов.



Юрист добавил также, что словосочетание «черная пятница» не обладает различительной способностью, то есть способностью указывать на конкретного производителя товара или оказывающее услуги лицо, что является обязательным критерием товарного знака.



— Можно предположить, что шансы на успех представителей АКИТ более велики, чем у их оппонентов, — резюмировал эксперт.



По его мнению, сам по себе факт регистрации словосочетания в качестве товарного знака не может рассматриваться как абсолютное доказательство отсутствия у него общеупотребимого характера.