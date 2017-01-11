Трасса «Таврида» может подорожать

Строительство севастопольского участка трассы «Таврида» может вырасти в цене.



Это объясняется сложным рельефом на всем протяжении предполагаемой дороги, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на гендиректора «Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко.

По его словам, уже сейчас есть все основания полагать, что сумма затрат будет больше заложенной в федеральную целевую программу.

Впрочем, ось этого участка «Тавриды» пока не определена. Во сколько выльется строительство, станет известно только после окончания процесса проектирования. Перед проектировщиком стоит задача — сделать так, чтобы удорожание было в разумных пределах.

Напомним, предполагается, что федеральная трасса «Таврида» свяжет Керчь и Севастополь.

До 2018 года должны построить дорогу из двух полос. К 2020 году ее расширят до четырех полос.



Подрядчик строительства — ЗАО «ВАД» из Санкт-Петербурга. Предполагается, что работы обойдутся в 139 млрд рублей.