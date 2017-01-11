Пугачева в ответ на критику ее передачи показала тапки

Алла Пугачева опубликовала на своей страничке в Instagram видеозапись со своими розовыми тапками, призывая поклонников не переживать. Таким образом Примадонна отреагировала на подписанную в интернете петицию, в которой раскритиковали новогодний телеэфир с ее участием.

«Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело», — звучит за кадрами видеозаписи голос Аллы Пугачевой.

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

В поддержку певицы выступили многие звезды отечественной эстрады, в том числе бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров, который резко отреагировал на ситуацию и назвал петицию продуманной акцией.

«Пусть каждый из вас <…> вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. <…> Пой, Алла, на радость миллионам — пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой!» — приводят «Дни.Ру» слова Киркорова в соцсети.

Продюсер Иосиф Пригожин также выступил в защиту Аллы Пугачевой.

«Если руководство «Первого канала» приняло решение, что у них является ключевым артистом Алла Пугачева, — значит, это решение «Первого канала», — сказал Пригожин телеканалу «360». — А то у нас слишком много диванных советчиков». Также продюсер посоветовал авторам петиции и всем подписавшимся под ней для начала начать руководить каким-нибудь телеканалом, а потом определять, «кому быть в эфире, а кому нет».

Ранее на сайте change.org появилось обращение к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором его автор Вадим Манукян раскритиковал новогодний эфир с участием Пугачевой и призвал руководство «Первого канала» изменить праздничные трансляции. Обращение поддержали более 100 тыс. человек.