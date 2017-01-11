Ввод торговых центров в Москве за год снизился на треть

Ввод новых торговых центров в Московском регионе по итогам 2016 года сократился на 30%, до 424 тыс. кв. м, и может продолжить снижение в 2017 году, считают эксперты Colliers.



«В 2017 году объем ввода может опуститься до минимального значения за всю историю рынка — 260 тыс. кв. м», — цитирует anrt.info отчет компании.



Результат 2016 года по вводу ТЦ в Москве и ее городах-сателлитах оказался худшим с момента начала кризиса в России и в два раза меньше, чем в 2014 году.



По оценке Colliers, вакантность площадей в столичных моллах к началу 2017 года снизилась на 3 процентных пункта, до 11%, а через год может сократиться еще на 2 п.п.

