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Собянин: 11 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в Москве

Мэр Москвы поблагодарил десятки тысяч людей за обеспечение порядка и безопасности на улицах столицы

Сергей Собянин подвел в среду итоги новогодних праздников на заседании президиума правительства столицы. Мэр Москвы отметил, что за эти дни в народных гуляньях приняли участие более 11 млн москвичей и гостей столицы.

Более 400 крупных новогодних шоу, концертов, фестивалей и ярмарок провели в Москве с 31 декабря по 8 января 2017 года. Традиционные рождественские базары посетили 7 млн человек, парки — более 1,7 млн отдыхающих, а в музеях, выставочных залах и кинотеатрах столицы бесплатно побывали более 1 млн человек.

Собянин поблагодарил десятки тысяч людей за достойное обеспечение празднования Нового года и Рождества.

«Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, городские службы обеспечили порядок и безопасность на улицах. Столица была по-праздничному и достойно украшена», — цитирует сайт «Комсомольской правды» мэра Москвы.

Коммунальные службы убрали и вывезли с улиц и дворов 81,5 тыс. т мусора и более 1,9 тыс. куб. м снега.

Аварийные запасы топлива (уголь, мазут и дизельное топливо), несмотря на сильные морозы, не пригодились.

За девять дней новогодних праздников, по данным спасателей, в Москве произошло 172 пожара, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Общественный транспорт Москвы, работавший в зимние каникулы без перебоев, перевез 57,4 млн пассажиров. 

Напомним, в прошедшую новогоднюю ночь впервые метро, МЦК и большинство маршрутов наземного общественного транспорта работали круглосуточно

Известия // среда, 11 января 2017 года

Собянин: 11 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в Москве

Мэр Москвы поблагодарил десятки тысяч людей за обеспечение порядка и безопасности на улицах столицы

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