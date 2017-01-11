Британия заявила о готовности «практично» сотрудничать с Россией

Великобритания готова к сотрудничеству с Россией, руководствуясь практичными интересами. Об этом заявила представитель канцелярии британского премьера Терезы Мэй.

«Наш подход к России — это практичное сотрудничество. Есть сферы, в которых имеет смысл пытаться работать вместе, например ситуация в Сирии, но мы будем подходить к этому с практичной точки зрения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Представитель канцелярии отметила, что премьер-министр «ясно дала это понять с момента, как заняла этот пост, и во время двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в сентябре».

При этом сотрудница канцелярии не стала отвечать на вопрос о том, какие именно сферы британское правительство считает перспективными для потенциального сотрудничества.

«Мы будем смотреть по ходу событий», — сказала она, отметив, что Британия имеет ряд разногласий с Россией, в том числе по вопросу присоединения Крыма к стране.

Она также сообщила, что визит в РФ главы МИД Великобритании Бориса Джонсона пока не планируется.

«Что касается визита министра, у меня нет никакой информации о планах», — сказала она.

Ранее заместитель главы МИД России Сергея Лаврова Владимир Титов сообщил, что у Джонсона есть приглашение от Лаврова.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения прошла в полном соответствии с нормами международного права.

