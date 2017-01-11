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МЧС спасло застрявших во льду лебедей в Крыму

Ослабевшие пернатые переданы ветеринару, две птицы погибли

Спасатели МЧС освободили стаю лебедей, которые застряли на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба управления спасательной службы по региону.

Сотрудники ведомства оперативно отреагировали на появившиеся в соцсетях сообщения о застрявших птицах. Для спасения пернатых из «плена» водолазы вручную разбивали лед, в который вмерзли лебеди.

После завершения спасательной операции здоровые лебеди перелетели на незамерзшую часть озера, остальных передали ветеринарам. Две птицы погибли, сообщает телеканал «360».

Подобная ситуация, когда птицы вмерзают в лед, повторяется каждый год. Происходит это из-за вмешательства человека в природу. Лебеди собираются у берега в ожидании корма, который приносят люди, что приводит к сбившемуся режиму питания птиц и нарушению их иммунитета. Также они перестают перелетать на ночевку со стаей, оставаясь у берега, где вода быстрее замерзает.

В МЧС заявили, что спасатели готовы оказывать помощь птицам всё время, пока в этом есть необходимость.

Известия // среда, 11 января 2017 года

МЧС спасло застрявших во льду лебедей в Крыму

Ослабевшие пернатые переданы ветеринару, две птицы погибли

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