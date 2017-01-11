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Эксперты: цель ЦБ РФ по инфляции подстегнет потребительский спрос

Она может восстановить реальные доходы населения

Инфляционный таргет Центробанка в 4% к 2017 году способен подстегнуть потребительский спрос в условиях бюджетного дефицита и стагнации экономики, написали эксперты Высшей школы экономики в итоговом обзоре по розничной торговле за 2016 год.

Они отмечают, что в условиях кризиса важность цели ЦБ для рынка ритейла возрастает, поскольку государство не стимулирует спрос бюджетными расходами, а доходы населения при этом падают уже на протяжении 25 месяцев подряд.

«Инфляция сохраняет реальные доходы населения в отрицательной зоне при росте номинальных доходов. Если ЦБ РФ удастся выйти в конце 2017 года на запланированный таргет по инфляции в 4%, это практически обеспечит полное восстановление реальных доходов населения», - цитирует портал anrt.info вывод ВШЭ.

К концу 2017 года годовая инфляция в России замедлилась до 5,4%.

Вместе с тем, по мнению экспертов Высшей школы экономики, в 2017 году розничная торговля не сможет стать ключевым драйвером роста в масштабах страны, как это происходило в предыдущий кризис конца 2000-х.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Эксперты: цель ЦБ РФ по инфляции подстегнет потребительский спрос

Она может восстановить реальные доходы населения

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