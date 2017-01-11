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Норвегия начала переход на цифровое радиовещание первой в мире

Крупнейшие национальные радиоканалы прекратили свое вещание через традиционную сеть FM

В Норвегии во вторник начался переход на цифровое радиовещание. Одна из губерний страны стала первой в мире, отключившей свою национальную традиционную сеть FM. Полностью перейти на цифровое вещание Норвегия планирует в течение 2017 года.

P4 и Radio Norge — крупнейшие национальные радиоканалы NRK — прекратили свое вещание через традиционную сеть FM в среду 11 января в 11.11 (13.11 мск) в расположенной на северо-западе страны губернии Нурланн, сообщила местная газета Avisa Nordland. 

Решение о переходе на цифровое радиовещание было принято правительством и парламентом Норвегии весной 2015 года. На волнах FM в Норвегии до 2022 года продолжат работать лишь отдельные локальные радиостанции.

Зона покрытия цифрового сигнала в Норвегии приближается к 100-процентной отметке, пишет «Русская планета». Последние 20 лет в стране велось пробное цифровое радиовещание.

Национальные радиоканалы Норвегии можно будет слушать лишь через интернет, телевизор или через радиоприемники, которые называются в продаже DAB (Digital Audio Broadcasting).

Однако, несмотря на более высокое качество цифрового радио, пока только 35% граждан страны готовы расстаться с привычными радиоприемниками, свидетельствуют данные соцопросов.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Норвегия начала переход на цифровое радиовещание первой в мире

Крупнейшие национальные радиоканалы прекратили свое вещание через традиционную сеть FM

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