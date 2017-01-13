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Судить по «Закону ночи»

Бен Аффлек вернулся к режиссуре после триумфальной «Операции «Арго»

Фото: Appian Way

В российский прокат выходит криминальная ретродрама «Закон ночи» — первая режиссерская работа Бена Аффлека после оскароносной «Операции «Арго». В главной роли, к сожалению, он же.

Бен Аффлек никогда не был прекрасным драматическим актером, к концу 2000-х от него никто уже ничего не ждал, тем неожиданней оказался его резкий взлет как режиссера. Третий самостоятельный фильм Аффлека — политический триллер «Операция «Арго» о спасении американских дипломатов в Иране — даже взял в 2013 году «Оскар». Аффлек, естественно, снял там себя, и роль бородатого сотрудника ЦРУ Тони Мендеса перезапустила его актерскую карьеру.

В «Операции «Арго» его игра была по крайней мере сносной. Но стоило сбрить бороду, и магии как не бывало. В «Законе ночи» предоставленный сам себе Бен Аффлек на полном серьезе дает Аль Пачино из «Человека со шрамом» и, конечно, проигрывает. Но проблема скорее в том, что попутно он пытается быть и кем-то вроде Уоррена Битти или Никиты Сергеевича Михалкова — актер, продюсер, режиссер, да еще и сценарист. Когда-то свой первый «Оскар» Бен Аффлек получил за написанный вместе с Мэттом Деймоном сценарий к «Умнице Уиллу Хантингу» (действительно прекрасный), но в одиночку что-то у него не заладилось.

«Закон ночи» снят по симпатичному роману «Ночь — мой дом» популярного писателя Денниса Лихэйна, который немного напоминает бостонский вариант сочинений Алексея Иванова. Как и русский автор, Лихэйн — плоть от плоти своей малой родины, куда он поселил почти всех своих героев.

«Ночь — мой дом» сюжетно даже похож на предпоследний ивановский роман «Ненастье» — про «афганца», который пытается найти свое место в жизни в лихие 90-е. Герой Лихэйна — тоже бывший солдат, с полей Первой мировой попавший в гущу гангстерских войн.

1920-е годы, Бостон во времена «сухого закона». Ирландец Джо Коглин (Бен Аффлек), сын полицейского, выбрал скользкую дорожку мелкого грабителя. По мере успеха его амбиции растут, и как-то раз он обкрадывает самого страшного человека города, бутлегера Альберта Уайта. Коглин забирает не только деньги гангстера, что, может, и не так страшно, но и его подружку — роковую блондинку, которой не привыкать коллекционировать мужские сердца. Что до Уайта — тот умеет и любит коллекционировать трупы.

В литературном оригинале Лихэйн любовно сохранил все атрибуты «крутого детектива» — роковые женщины, широкополые шляпы и контрабандный виски, не забывая про историческую достоверность и закрученный сюжет. Нужно сказать отдельно: Лихейн пишет действительно хорошую кинематографичную прозу, хотя и отказывается, как правило, адаптировать ее к экрану.

«Ночь — мой дом» адаптировал сам Аффлек, и не сказать, что успешно. Сохранив основную сюжетную канву и основных героев, он ради хронометража пожертвовал большинством драматических сцен, а адекватной замены им не нашел. В итоге кино получилось каким-то слишком «актерским» — диалоги постоянно сбивают ритм, эпизоды натыкаются один на другой, и лишь к финалу авторский голос наконец обретает подобающую истории силу.

Аффлек, видимо, в жизни хороший человек и дает развернуться не только себе. В фильме много удачных актерских решений — например, Крис Купер в роли неподкупного полицейского и Эль Фаннинг, играющая его дочь, христианскую проповедницу.

Словом, «Закон ночи» после «Операции «Арго» — это, конечно, шаг назад, хотя и не полная катастрофа. Вообще Бен Аффлек доказал, что умеет учиться на своих ошибках, а значит, в следующий раз должно получиться лучше. Главное, чтобы со сценарием помогли…

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Судить по «Закону ночи»

Судить по «Закону ночи»Бен Аффлек вернулся к режиссуре после триумфальной «Операции «Арго»

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