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Москву ожидают затяжные снегопады

За несколько суток в городе выпадет до 33 мм осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Затяжные снегопады придут в Москву во второй половине текущей недели. Об этом сообщает Росгидромет.

Ожидается, что осадки продлятся до начала следующей недели.

«Снег будет разной интенсивности — от умеренного до слабого. В общей сложности ожидается, что за несколько суток в городе выпадет до 33 мм осадков, что составит почти 80% месячной нормы, которая для января равна 42 мм», — говорится в сообщении метеослужбы, которое приводит сайт НТВ.Ru.

В материале уточняется, что самые сильные осадки — 13 мм — ожидаются в ночь на воскресенье. 

Известия // среда, 11 января 2017 года

Москву ожидают затяжные снегопады

Москву ожидают затяжные снегопадыЗа несколько суток в городе выпадет до 33 мм осадков

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