Москву ожидают затяжные снегопады

Затяжные снегопады придут в Москву во второй половине текущей недели. Об этом сообщает Росгидромет.

Ожидается, что осадки продлятся до начала следующей недели.

«Снег будет разной интенсивности — от умеренного до слабого. В общей сложности ожидается, что за несколько суток в городе выпадет до 33 мм осадков, что составит почти 80% месячной нормы, которая для января равна 42 мм», — говорится в сообщении метеослужбы, которое приводит сайт НТВ.Ru.

В материале уточняется, что самые сильные осадки — 13 мм — ожидаются в ночь на воскресенье.