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Пятница,
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Россиян вынуждают платить «налог на розовое»

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин — об отличиях российских и западных потребителей, некачественном спиртном и о том, почему женские товары стоят дороже мужских

Фото: предоставлено пресс-службой ТПП

По данным мониторинга ВШЭ, с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%, что говорит о снижении потребительских стандартов. О том, как изменилось поведение российского потребителя, отличаются ли наши покупатели и продавцы от западных, какие категории товаров в нашей стране наиболее проблемные и что ждет в наступившем году недобросовестных производителей и торговцев, в интервью корреспонденту «Известий» Дарье Филипповой рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

 Изменился ли портрет покупателя за последние годы?

 Да, но это произошло не за год и даже не за десятилетие. Потребитель серьезно изменился за последние 25 лет  он стал более грамотным, у него есть выбор, он понимает, где и как должна стоять маркировка, читает состав.

 К каким товарам он наиболее внимателен и какую продукцию можно назвать наиболее проблемной?

 Спиртные напитки и продукты питания. То, что легко фальсифицируется и продается. Порой это приводит к самым тяжелым последствиям  вспомните массовое отравление «Боярышником» в Иркутске. Не думаю, что кто-то специально заменил этиловый спирт на метиловый. Но то, что люди занимаются страшным бизнесом,  это факт. Это погоня за высокой нормой прибыли при минимуме затрат.

 Как решить проблему?

 Необходим более жесткий контроль. Мы выступаем за повышение меры ответственности до уголовной для производителей некачественного алкоголя. Уже готовится законодательная инициатива, предполагающая введение уголовной ответственности для «черных» производителей алкоголя. И Торгово-промышленная палата ее поддержит.

Сейчас наказание в виде маленьких штрафов не соответствует ущербу, который наносится некачественным алкоголем. При этом на черном рынке спиртной продукции есть и подпольные заводы, где разливают то, что опасно для жизни и здоровья, и официальные производители, которые работают во вторую нелегальную смену. Они скорее наносят экономический ущерб, не выплачивая налоги.

 Проверок производителей станет больше или меньше?

 К сожалению, многие ведомства контролируют одно и то же. К одному производителю могут прийти и из Роспотребнадзора, и из пожарной охраны. Поэтому необходимо навести порядок. Большое количество проверок  серьезная нагрузка на бизнес. И моральная, и организационная, и финансовая. Уже практикуется риск-ориентированный подход к проверкам: тех, кто представляет наибольшую опасность  экологическую или пожарную, проверять нужно чаще. Других  реже или вообще не проверять. Еще один вариант  сделать проверки нацеленными на конкретные проблемные точки, опасные для общества, человека и окружающей среды.

В 2017 году торгово-промышленные палаты начнут сертифицировать некоторые виды продукции российского зернового рынка. Однако такая сертификация будет иметь сегментарный характер и касаться только продукции, экспортируемой в страны Европейского союза.

 Кстати, насчет Европы. Там существует негласный «налог на розовое»  женские товары стоят дороже мужских. Цена отличается, даже если вещи идентичные (например, рубашки, пальто). Наблюдается ли такая тенденция в России?

 Да, ведь женщина считается лучшим покупателем. Так называемый налог на розовое общемировая тенденция. Какие-то категории товаров для женщин стоят дороже на 10–15%. Другие  лишь на 1–3%.

 Когда это явление возникло в России?

 Понятно, что в советское время «налога на розовое» не было. Зато был госплан: цены рассчитывались исходя из реальной стоимости, а не с точки зрения гендерного различия. Новая тенденция зародилась одновременно с выходом во внешний мир. В 1990-е годы в нашу страну пришел западный рынок со своими законами. Тогда и появился «налог на розовое».

Ведь женщина  более активный покупатель, чем мужчина. Она любит разнообразие. А производитель и продавец, которые об этом знают, никогда не откажутся от лишней прибыли. Сначала наши торговцы были привязаны к вещам, произведенным на Западе, но потом и отечественные производители стали ориентироваться на общемировые тенденции.

 А что надето на вас? Вы носите одежду российского производства?

 Я долгие годы покупал зарубежные костюмы, а теперь  только российские. Становится обидно, что раньше приходилось тратить больше  по качеству наша одежда сопоставима с немецкой или итальянской, но стоит отечественный костюм на порядок дешевле. Сейчас, например, на мне костюм, сшитый на фабрике в Пскове.

 Еще одна общемировая тенденция  этичное потребление. Не считаете ли вы, что предложение некоторых марок одежды сдать на переработку вещи, чтобы получить скидку, а потом купить еще несколько предметов гардероба, скорее пиар-акция, а не забота о природе?

 Согласен, это лишь пиар и инструмент борьбы за покупателя. Поэтому каждый из нас должен спрашивать себя: нужна ли ему еще одна вещь? В Европе люди давно более прагматично относятся к потреблению. Большого изобилия вещей у европейцев нет. Но и современная российская молодежь, как и на Западе, стала считать, что лучше потратить средства на путешествия или образование, а не на очередное платье и кроссовки. А вот люди более старшего поколения привыкли к широкому выбору в гардеробе.

Истинно этичная марка  это в первую очередь соотношение цены и качества. Хорошая вещь прослужит долго. А это  забота о природе. Мы планируем поддерживать всё, что будет способствовать защите окружающей среды. Тем более что 2017-й  это Год экологии. 

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Россиян вынуждают платить «налог на розовое»

Россиян вынуждают платить «налог на розовое»Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин — об отличиях российских и западных потребителей, некачественном спиртном и о том, почему женские товары стоят дороже мужских

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