Более 80 населенных пунктов Подмосковья газифицируют в 2017 году

Власти Подмосковья намерены газифицировать больше 80 населенных пунктов в 2017 году. В пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что протяженность газовой сети составит 515 км.

Таким образом, 32 тыс. жителей области из 82 сельских населенных пунктов получат доступ к газу. Кроме того, условия для газификации будут созданы и для земельного участка тепличного комбината «Луховицкие овощи», расположенного в Луховицком районе, сообщает телеканал «360».

В ушедшем 2016 году к газу удалось подключить 80 сельских населенных пунктов и4 крупных индустриальных подмосковных парка.