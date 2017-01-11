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Более 80 населенных пунктов Подмосковья газифицируют в 2017 году

Протяженность газовой сети составит 515 км

Власти Подмосковья намерены газифицировать больше 80 населенных пунктов в 2017 году. В пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что протяженность газовой сети составит 515 км.

Таким образом, 32 тыс. жителей области из 82 сельских населенных пунктов получат доступ к газу. Кроме того, условия для газификации будут созданы и для земельного участка тепличного комбината «Луховицкие овощи», расположенного в Луховицком районе, сообщает телеканал «360».

В ушедшем 2016 году к газу удалось подключить 80 сельских населенных пунктов и4 крупных индустриальных подмосковных парка.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Более 80 населенных пунктов Подмосковья газифицируют в 2017 году

Протяженность газовой сети составит 515 км

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