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Вузам урежут финансирование по проекту «5-100»

Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 млрд рублей до 2020 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Программу государственной поддержки ведущих университетов России, направленную на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров («5-100»), предлагают урезать на 12,7 млрд рублей до 2020 года. Такое решение было принято в конце декабря прошлого года на совещании у вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, сообщил «Известиям» один из участников совещания. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства образования. Соответствующее постановление правительства уже разрабатывается в ведомстве. 

— Проект постановления подготовлен в целях корректировки объемов финансирования программы с учетом размера бюджетных ассигнований федерального бюджета. Отметим также, что министерство направило в Минфин предложения ассоциации «Глобальные университеты» о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию указанного постановления в 2017–2019 годах, позволяющих восстановить финансирование на прежнем уровне, и в настоящее время этот вопрос обсуждается, — пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В пресс-службе Министерства финансов «Известиям» заявили, что бюджет на 2017-й и плановые 2018–2019 годы утвержден и теперь каждый федеральный орган исполнительной власти сам должен определить приоритетные направления для распределения лимитов финансирования по своим программам. Никаких переговоров с Министерством образования по этому вопросу не идет.

Согласно действующему постановлению правительства ежегодно (с 2017 по 2020 год) на поддержку ведущих университетов России выделяется 14,5 млрд рублей. В Минобрнауки теперь предлагают пересмотреть эти цифры. Согласно проекту постановления, которое готовится в ведомстве, в 2017 году планируется выделить 10,6 млрд рублей, в 2018-м — 10,2 млрд рублей, в 2019-м — 10 млрд рублей и только в 2020-м — вернуться к показателю 14,5 млрд рублей.

Проект «5-100» — государственная программа поддержки российских вузов. Ее цель — продвижение и повышение престижа российского образования. Согласно указу президента «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году пять российских университетов должны войти в топ-100 лучших высших учебных заведений мира по версии QS World University Rankings — одного из ведущих международных рейтингов.

На прошлой неделе Владимир Путин провел рабочую встречу с ректором НИУ «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым, на которой обсуждалась возможность продления программы «5-100» до 2025 года. Президент заявил, что детали еще предстоит обсудить, однако уже сейчас видно «качественное изменение ситуации» в сфере высшего образования.

На данный момент пять высших учебных заведений страны вошли в топ-100 предметных рейтингов: Физтех, МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Высшая школа экономики. Всего же финансовая поддержка была оказана 21 российскому вузу.

Напомним, что проект стартовал в 2013 году, изначально лучшим российским вузам планировалось выделить в общей сложности 75,9 млрд рублей в течение семи лет. Однако экономическая ситуация в мире заставила правительство пересмотреть эти цифры.

— С одной стороны, существуют серьезные бюджетные ограничения. Сокращению подверглась и федеральная целевая программа по развитию образования до 2020 года. Резервов у министерства для поддержки и развития становится меньше. Сейчас они стремятся выполнить то, что обязаны по поставленным параметрам, — отметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

По словам эксперта, сейчас участников проекта разделили на две категории. Первая — это те вузы, которые добились изначально заявленных показателей, они продолжат получать финансирование в полном объеме. Вторая — те, кому этого не удалось, они получили урезанное финансирование, кто-то и вовсе был исключен из программы.

По мнению руководителя исследовательской группы проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексея Чаплыгина, количество участников программы не должно уменьшиться, но и о запланированном увеличении их числа речь уже не пойдет.

— В 2016 году мы увидели, как число участников программы значительно увеличилось, что внесло большую конкурентность среди университетов. Если будут так значительно уменьшать финансирование, то увеличить число участников, о чем раньше говорилось, уже не будет возможности, — резюмировал эксперт.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Вузам урежут финансирование по проекту «5-100»

Вузам урежут финансирование по проекту «5-100»Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 млрд рублей до 2020 года

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