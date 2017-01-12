Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксисты

ФНС разрешила зарубежным компаниям не регистрировать юрлицо в России

Фото: ТАСС/Кирилл Зыков

Российские власти упростили жизнь иностранным интернет-компаниям. Зарубежным фирмам, получающим доход в России, дали возможность не создавать юрлицо в нашей стране — налоги они смогут платить через местных партнеров. Такое разъяснение получил в Федеральной налоговой службе (ФНС) работающий в России сервис по поиску и вызову такси Uber.

С 1 января иностранные компании, торгующие в Рунете электронным контентом, должны уплачивать 18-процентный налог на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, принятые летом 2016 года, получили название «налога на Google» — теперь НДС в России должны платить Google и Apple, получающие деньги за платные приложения в магазинах платформ Android и iOS. Это должно уравнять положение российских и иностранных интернет-компаний в нашей стране. По данным одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Андрея Лугового, «налог на Google» принесет в российскую казну ежегодно 10 млрд рублей.

В конце 2016 года в ответ на запрос Uber ФНС объяснила, что компания, работающая с российскими таксистами, может перечислять НДС через них. При этом российские партнеры Uber должны быть зарегистрированы как фирмы или индивидуальные предприниматели, а порядок уплаты НДС необходимо описать в договорах с ними. Эта позиция уже согласована с Минфином, говорится в письме ФНС от 14 декабря.

В начале января нидерландская компания Uber B.V., которая предоставляет услуги сервиса за пределами США, разослала своим российским партнерам письмо о новом порядке взаимодействия (копия есть у «Известий»). «С 1 января 2017 года электронные услуги, оказываемые компанией Uber B.V. ее клиентам (т.е. вам, партнерам, а не пассажирам), облагаются НДС по ставке 18%. Ставка применяется только к комиссии компании Uber B.V., а не ко всей сумме, которую вам платят пассажиры. Согласно закону вы являетесь налоговыми агентами компании Uber B.V. и обязаны перечислить соответствующую сумму НДС в бюджет», — говорится в документе.

— Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — рассказала «Известиям» Ирина Гущина, директор компании по коммуникациям в России и СНГ. — Мы не планируем незамедлительного перезаключения договоров с партнерами. В то же время мы проинформировали их о новых требованиях законодательства и в ближайшем будущем организуем информационные сессии для разъяснения возможных вопросов.

Станислав Швагерус, эксперт Международного союза автомобильного транспорта (организация защищает в России права «офлайновых» таксопарков), считает, что ФНС заняла неправильную позицию применительно к Uber. По его мнению, необходимо разработать отдельный механизм налогообложения для агрегаторов такси.

— В России зарегистрировано ООО «Убер Текнолоджи», но компания признана нероссийским налоговым резидентом, — заявил он. — Сервис готов возмещать убытки партнерам, лишь бы оставить возможность сразу уводить деньги пассажиров в Нидерланды. Причем платится налог только на прибыль компании.

Позиция ФНС, что услуга, которую оказывает Uber, — информационная, противоречит российскому законодательству, считает эксперт. По его мнению, фактически это услуга по фрахтованию транспортного средства с помощью средств связи — пассажир платит за перевозку, а не за информационную услугу, как установил в своих правилах сам Uber.

— Возить пассажиров в России все обязаны по российским законам. И оплачивать налог тоже, как любой таксопарк, — НДС, на прибыль, зарплатный, — уверен Станислав Швагерус. — Gett, «Яндекс.Такси» и Uber — одинаковые сервисы. Неважно, российские они или иностранные, — им нужны одинаковые налоги, а государство должно получать информацию о каждом вызове такси, совершенном через интернет.

По словам директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина, цену поездки Uber рассчитывает исходя из выбранного водителем тарифа, дальности и длительности поездки и т.д. При этом компания в любом случае получает комиссию в 20% от стоимости поездки.

— Легальные водители, имеющие разрешение на пассажирские перевозки, оплачивают все необходимые налоги в зависимости от формы налогообложения, — отметил Арсений Щельцин. — Комиссия Uber также может облагаться налогом. Этот нюанс предусмотрен в соглашении между сервисом и водителями. Будет ли Uber повышать скрытые платежи или размер комиссии для водителей, зависит от добросовестности сервиса.

Как заявил «Известиям» Станислав Швагерус, таксисты в российских регионах «массово расторгают партнерские договоры с Uber в преддверии проверок ФНС и связанных с ними рисков». В представительстве Uber эту информацию комментировать не стали.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксисты

«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксистыФНС разрешила зарубежным компаниям не регистрировать юрлицо в России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке