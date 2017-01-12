«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксисты

Российские власти упростили жизнь иностранным интернет-компаниям. Зарубежным фирмам, получающим доход в России, дали возможность не создавать юрлицо в нашей стране — налоги они смогут платить через местных партнеров. Такое разъяснение получил в Федеральной налоговой службе (ФНС) работающий в России сервис по поиску и вызову такси Uber.

С 1 января иностранные компании, торгующие в Рунете электронным контентом, должны уплачивать 18-процентный налог на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, принятые летом 2016 года, получили название «налога на Google» — теперь НДС в России должны платить Google и Apple, получающие деньги за платные приложения в магазинах платформ Android и iOS. Это должно уравнять положение российских и иностранных интернет-компаний в нашей стране. По данным одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Андрея Лугового, «налог на Google» принесет в российскую казну ежегодно 10 млрд рублей.

В конце 2016 года в ответ на запрос Uber ФНС объяснила, что компания, работающая с российскими таксистами, может перечислять НДС через них. При этом российские партнеры Uber должны быть зарегистрированы как фирмы или индивидуальные предприниматели, а порядок уплаты НДС необходимо описать в договорах с ними. Эта позиция уже согласована с Минфином, говорится в письме ФНС от 14 декабря.

В начале января нидерландская компания Uber B.V., которая предоставляет услуги сервиса за пределами США, разослала своим российским партнерам письмо о новом порядке взаимодействия (копия есть у «Известий»). «С 1 января 2017 года электронные услуги, оказываемые компанией Uber B.V. ее клиентам (т.е. вам, партнерам, а не пассажирам), облагаются НДС по ставке 18%. Ставка применяется только к комиссии компании Uber B.V., а не ко всей сумме, которую вам платят пассажиры. Согласно закону вы являетесь налоговыми агентами компании Uber B.V. и обязаны перечислить соответствующую сумму НДС в бюджет», — говорится в документе.

— Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — рассказала «Известиям» Ирина Гущина, директор компании по коммуникациям в России и СНГ. — Мы не планируем незамедлительного перезаключения договоров с партнерами. В то же время мы проинформировали их о новых требованиях законодательства и в ближайшем будущем организуем информационные сессии для разъяснения возможных вопросов.

Станислав Швагерус, эксперт Международного союза автомобильного транспорта (организация защищает в России права «офлайновых» таксопарков), считает, что ФНС заняла неправильную позицию применительно к Uber. По его мнению, необходимо разработать отдельный механизм налогообложения для агрегаторов такси.

— В России зарегистрировано ООО «Убер Текнолоджи», но компания признана нероссийским налоговым резидентом, — заявил он. — Сервис готов возмещать убытки партнерам, лишь бы оставить возможность сразу уводить деньги пассажиров в Нидерланды. Причем платится налог только на прибыль компании.

Позиция ФНС, что услуга, которую оказывает Uber, — информационная, противоречит российскому законодательству, считает эксперт. По его мнению, фактически это услуга по фрахтованию транспортного средства с помощью средств связи — пассажир платит за перевозку, а не за информационную услугу, как установил в своих правилах сам Uber.

— Возить пассажиров в России все обязаны по российским законам. И оплачивать налог тоже, как любой таксопарк, — НДС, на прибыль, зарплатный, — уверен Станислав Швагерус. — Gett, «Яндекс.Такси» и Uber — одинаковые сервисы. Неважно, российские они или иностранные, — им нужны одинаковые налоги, а государство должно получать информацию о каждом вызове такси, совершенном через интернет.

По словам директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина, цену поездки Uber рассчитывает исходя из выбранного водителем тарифа, дальности и длительности поездки и т.д. При этом компания в любом случае получает комиссию в 20% от стоимости поездки.

— Легальные водители, имеющие разрешение на пассажирские перевозки, оплачивают все необходимые налоги в зависимости от формы налогообложения, — отметил Арсений Щельцин. — Комиссия Uber также может облагаться налогом. Этот нюанс предусмотрен в соглашении между сервисом и водителями. Будет ли Uber повышать скрытые платежи или размер комиссии для водителей, зависит от добросовестности сервиса.

Как заявил «Известиям» Станислав Швагерус, таксисты в российских регионах «массово расторгают партнерские договоры с Uber в преддверии проверок ФНС и связанных с ними рисков». В представительстве Uber эту информацию комментировать не стали.