Полиция задержала мужчину, ранившего своего трехлетнего ребенка ножом

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, ранившего своего трехлетнего ребенка ножом и угрожавшего врачам скорой помощи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту ранения ребенка, избиения жены и угрозы убийством медработнику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Супруги, проживающие в квартире одного из домов района Восточное Дегунино, повздорили во время ночного застолья, рассказал начальник пресс-службы Александр Князев. В ходе ссоры 41-летний мужчина метнул бытовой нож и попал в руку своему трехлетнему ребенку случайно, передает РЕН ТВ.

После этого родители вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли на место происшествия, мужчина начал угрожать одному из врачей убийством. Медицинские работники вызвали полицию, которая и задержала агрессивно настроенного гражданина.



Пострадавший ребенок был госпитализирован в одну из больниц Москвы.