Больше всего горожан волнуют дороги

Создание и ремонт автотрасс, мостов и железнодорожных путей большинство россиян считают самыми важными событиями 2016 года. Это показал опрос Superjob, который прошел с 1 по 23 декабря 2016 года в 16 крупных городах России и охватил 16 тыс. человек. Респонденты из всех городов также сошлись во мнении, что невозможно не отметить выборы в Государственную думу. В некоторых мегаполисах на первом месте оказались культурные и спортивные события.

Отвечая на вопрос о самом значимом событии, произошедшем в городе в 2016 году, большинство москвичей (41%) назвали строительство дорог и развязок, ввод в эксплуатацию Московского центрального кольца (МЦК ) и открытие новых станций метро. При этом такие события, как выставки Серова и Айвазовского, набрали 23% голосов. А выборы в Госдуму назвали самым важным событием 7% жителей столицы.

Открытие новых и ремонт старых дорог стали самыми важными событиями для жителей Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев объясняет такое внимание россиян к дорожному строительству и ремонту усилением контроля со стороны государства за расходованием средств.

— На дороги идет десятая часть бюджета страны. Это большие деньги. И когда региональные чиновники стали использовать их по назначению, перемещение по дорогам стало комфортней. Люди сразу ощутили результат, — сказал Валерий Алексеев.

Он отмечает, что для жителей больших городов пробки — это одна из главных проблем. Например, последние полтора года москвичи страдали из-за заторов на Калужском шоссе, а когда в конце 2016 года там открыли тоннель и развязку, многие вздохнули с облегчением.

Во всех городах, в которых проходил опрос, та или иная часть респондентов отмечали выборы в Государственную думу как одно из важных событий. Самые незабываемые впечатления от выборов парламентариев получили жители Ульяновска (31% респондентов), Краснодара (25%) и Красноярска (15%). Меньше всего внимания выборам уделили в Челябинске (5%). Там на первом месте среди самых значимых событий — визит Владимира Путина (27%).

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин объясняет это тем, что выборы стали наиболее ярким политическим событием второго полугодия 2016 года.

— В ситуации кризиса и падения доходов в какой-то момент в обществе наступает депрессивное состояние, и чтобы выйти из него, люди ищут событие, которое бы их всколыхнуло. К осени Сирия уже стала отходить на второй план, поэтому люди запомнили выборы, — объяснил Игорь Бунин.

Для некоторых городов главными стали культурные и спортивные события. Например, большинство жителей Казани (61%) отметили чемпионат Европы по бадминтону, Кубок России по фигурному катанию, чемпионат Европы по дзюдо, чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. В Ростове-на-Дону 43% респондентов посчитали самым важным событием победу ФК «Ростов» над «Баварией». А 30% опрошенных из Екатеринбурга на первое место поставили День города и Уральский фестиваль кино.

Культуролог Сергей Тарабаров пояснил, что культурные события в общественном сознании всегда уступают по значимости социальным.

— Открытие Московского центрального кольца касается миллионов людей, а выставка Айвазовского — тысяч в лучшем случае, — привел он пример.

Из всех 16 мегаполисов, в которых проводился опрос, выделяется Хабаровск. Большинству жителей этого города год запомнился скандалом с «хабаровскими живодерками».