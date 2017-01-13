«Адмирал Кузнецов» вышел из зоны особого внимания

Французские военные не планируют следить за авианосцем «Адмирал Кузнецов» во время его перехода обратно в Североморск. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель ВМС республики. Значительная часть маршрута пролегает как раз вдоль побережья Франции — сначала средиземноморского, затем атлантического. Эксперты отмечают, что в целом Европа стала спокойнее относиться к присутствию российской авианосной ударной группы (АУГ) в Средиземном море.

Французские ВМС не собираются принимать каких-то особых меры для слежения за авианосцем «Адмирал Кузнецов», который побывал 11 января с дружественным визитом в Ливии, а затем направился обратно к родным берегам.

— Корабли из состава эскадры, в которую входит «Адмирал Кузнецов», привлекут к себе не больше внимания, чем военно-морское соединение любой другой страны, оказавшееся вблизи наших морских границ, — заявил «Известиям» официальный представитель атлантического командования ВМС Франции Луи-Ксавье Рено.

По его словам, в Париже понимают, что прохождение российских кораблей и соединений Северного или Балтийского флотов вблизи морских границ Франции необходимо для их развертывания в Средиземноморье.

— Это прохождение осуществляется в полном соответствии с принципом свободы судоходства в открытом море, — подчеркнул Рено.

Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе. Отправка эскадры происходила на фоне роста напряженности в отношениях между РФ и НАТО. В этих условиях любая демонстрация военных возможностей России воспринималась в Старом Свете как провокация. «Кузнецова» постоянно сопровождали надводные корабли или подлодки ВМС Франции, а поблизости кружили самолеты базовой патрульной авиации Atlantique.

— Эпопея вокруг авианосца была в самом разгаре пару месяцев назад, когда он проходил Ла-Манш, — отметил руководитель франко-российского аналитического центра «Обсерво», эксперт клуба «Валдай» Арно Дюбьен. — По этому поводу были и ирония, и тревога. В то время битва за Алеппо была в самом разгаре, теперь же внимания к нему меньше. Изменилась ситуация.

Газеты во Франции избрали более сдержанный тон и предпочли сосредоточиться на результатах похода российских моряков. Впрочем, британская пресса и сейчас не осталась равнодушной. «Кузнецов идет обратно в английские воды» — с такими заголовками вышли некоторые английские газеты, когда Минобороны РФ объявило о предстоящем возвращении эскадры в Баренцево море.

Бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов рассказал «Известиям», что на этот раз военные моряки тех государств, мимо которых будет проходить «Кузнецов», скорее всего, ограничатся электронным слежением с использованием средств радиоразведки. Чтобы просто контролировать морскую обстановку.

— Нет необходимости тратить топливо и моторесурс кораблей, — объяснил адмирал. — Во-первых, в Европе появилась ясность относительно того, какие задачи наша АУГ решает в Восточном Средиземноморье. Во-вторых, они убедились, что угрозы для них российская эскадра не представляет.

Как отметил Игорь Касатонов, перемещение любого авианосца вызывает повышенный интерес, поскольку АУГ — это одно из главных средств проецирования силы в современном мире, но обстановка в Средиземном море не такая напряженная и нервная, как во времена холодной войны, поэтому военные профессионалы ведут себя адекватно.

Адмирал предположил, что переход эскадры займет две с половиной–три недели.

— Путь от Гибралтара до Североморска занимает десять суток, но еще около недели уйдет на то, чтобы добраться до Гибралтара, — пояснил Игорь Касатонов. — Какое-то время может понадобиться для подготовки к выходу в океан — планового ремонта и проверки матчасти. Это очень сложный переход, особенно в зимнее время.