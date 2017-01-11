Трамп: не знаю, полажу ли с Путиным, но надеюсь на это

Избранный президент США выразил надежду, что Вашингтон вместе с Москвой будет бороться против группировки ИГ
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поладит ли он с президентом России Владимиром Путиным, но надеется на это.
«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — сказал он во время своей пресс-конференции.
Трамп также выразил надежду, что США вместе с Москвой будут бороться против группировки ИГ (запрещена в РФ).
«Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом», — передает его слова «РИА Новости».
При этом избранный президент США заявил, что тоже может быть жестким с Россией.
«Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?» — сказал он.