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Трамп: не знаю, полажу ли с Путиным, но надеюсь на это

Избранный президент США выразил надежду, что Вашингтон вместе с Москвой будет бороться против группировки ИГ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поладит ли он с президентом России Владимиром Путиным, но надеется на это.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — сказал он во время своей пресс-конференции.

Трамп также выразил надежду, что США вместе с Москвой будут бороться против группировки ИГ (запрещена в РФ).

«Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом», — передает его слова «РИА Новости».

При этом избранный президент США заявил, что тоже может быть жестким с Россией.

«Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?» — сказал он.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп: не знаю, полажу ли с Путиным, но надеюсь на это

Избранный президент США выразил надежду, что Вашингтон вместе с Москвой будет бороться против группировки ИГ

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