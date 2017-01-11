Избранный президент США также пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его
Избранный президент США Дональд Трамп назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями.
«Ваша организация ужасна. Вы <создаете> фейковые новости», — сказал Трамп корреспонденту телеканала Джиму Акосте в ходе своей пресс-конференции.
Welcome to the new normal. #TrumpPressConference pic.twitter.com/PaXL80bTbD— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 11 января 2017 г.
Кроме того, он пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его.
«Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — заявил избранный президент.
По словам Трампа, в собранном сайтом досье на него нет ничего, что «разведка могла бы подтвердить как факт».