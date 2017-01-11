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Трамп назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями

Избранный президент США также пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его

​​​​​​​Избранный президент США Дональд Трамп назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями.

«Ваша организация ужасна. Вы <создаете> фейковые новости», — сказал Трамп корреспонденту телеканала Джиму Акосте в ходе своей пресс-конференции.

Кроме того, он пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его.

«Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — заявил избранный президент.

По словам Трампа, в собранном сайтом досье на него нет ничего, что «разведка могла бы подтвердить как факт».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями

Избранный президент США также пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его

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