​​​​​​​Избранный президент США Дональд Трамп назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями.

«Ваша организация ужасна. Вы <создаете> фейковые новости», — сказал Трамп корреспонденту телеканала Джиму Акосте в ходе своей пресс-конференции.

Кроме того, он пообещал, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию о попытке России скомпрометировать его.

«Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — заявил избранный президент.



По словам Трампа, в собранном сайтом досье на него нет ничего, что «разведка могла бы подтвердить как факт».