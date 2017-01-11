Более сотни российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву

Более 100 российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву из-за проблем с «перекрещиванием» регулярного и чартерного рейсов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

По ее словам, «речь идет о туристах двух туроператоров — «Корал» и «Пегас».

Пресс-секретарь пояснила, что «с 5 ноября 2016 года авиакомпания Nord Wind выполняет в Бангкок один раз в неделю регулярный рейс, второй раз в неделю — чартерный, и так как многие туристы выбирают для отдыха десятидневные туры, их рейсы «перекрещиваются».

В среду авиационные власти Таиланда сообщили перевозчику, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным рейсом.

Тюрина отметила, что решением проблемы занимается руководство обоих туроператоров и авиакомпании Nord Wind. «Корал» организует питание туристов, которых не регистрируют на рейс.