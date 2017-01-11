В Черноземье установят 9 тыс. камер видеонаблюдения

В нескольких регионах Черноземья установят 9 тыс. камер видеонаблюдения. Компания «Ростелеком» затратит на эти цели 594 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

В частности, по 1,5 тыс. камер установят в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Курской областях.

Помимо регионов Черноземья «Ростелеком» объявил еще 16 тендеров по 99 млн рублей каждый на закупку видеооборудования для своих нужд (а также на монтаж камер) еще в десяти регионах России. Общая сумма аукционов превысила 2 млрд рублей, уточняет ИА «Абирег».