Четырех боевиков уничтожили в ходе спецоперации в Чечне

В ходе спецоперации в Чечне была ликвидирована группа боевиков.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Вблизи сел Курчалой и Гелдаган прошла спецоперация, ликвидированы четыре члена НВФ, один задержан", — сказал собеседник агентства.



По его словам, спецоперацией руководил глава республики Рамзан Кадыров.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт.



По его словам, сейчас ведется работа по выявлению и задержанию возможных пособников боевиков.

