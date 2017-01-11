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Четырех боевиков уничтожили в ходе спецоперации в Чечне

Действиями силовиков руководил глава республики Рамзан Кадыров

В ходе спецоперации в Чечне была ликвидирована группа боевиков.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Вблизи сел Курчалой и Гелдаган прошла спецоперация, ликвидированы четыре члена НВФ, один задержан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спецоперацией руководил глава республики Рамзан Кадыров.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт.

По его словам, сейчас ведется работа по выявлению и задержанию возможных пособников боевиков.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Четырех боевиков уничтожили в ходе спецоперации в Чечне

Действиями силовиков руководил глава республики Рамзан Кадыров

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