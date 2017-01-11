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«Динамо» начнет расторгать контракты с дорогостоящими игроками

В клубе отметили, что это позволит «разгрузить платежную ведомость»

Московское «Динамо» собирается расторгать контракты с футболистами. Речь в первую очередь идет об игроках с дорогостоящими контрактами, сообщает «Р-Спорт».

Как отметили в пресс-службе всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», в частности, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов.

«На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платежную ведомость», — заявили в «Динамо».

Долговая нагрузка клуба состоит из текущих обязательств (порядка 806 млн) и долга перед основными кредиторами (ВТБ и Eflen Constructions).

Долг перед ВТБ «практически закрыт». Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга, отметили в пресс-службе.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

«Динамо» начнет расторгать контракты с дорогостоящими игроками

В клубе отметили, что это позволит «разгрузить платежную ведомость»

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