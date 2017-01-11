Компания вынуждена признать вину в установке на автомобилях ПО, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах
Volkswagen договорился с властями США о штрафе в $4,3 млрд по «дизельному скандалу». Одно из условий — признание вины.
Об этом заявила пресс-служба компании.
«Частью мирового соглашения с министерством юстиции США является признание вины со стороны Volkswagen по трем противоправным действиям согласно американскому праву», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее автогигант был уличен в том, что на его дизельные автомобили устанавливалось программное обеспечение (ПО), которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах в десятки раз.
Это позволяло допускать эти машины на дороги США, где действуют очень жесткие экологические нормы.
Первоначально федеральный суд в Сан-Франциско предписал концерну Volkswagen выплатить более $11 млрд компенсации владельцам автомашин с нарушениями ПО.