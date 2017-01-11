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Volkswagen договорился с властями США о штрафе в $4,3 млрд

Компания вынуждена признать вину в установке на автомобилях ПО, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах

Volkswagen договорился с властями США о штрафе в $4,3 млрд по «дизельному скандалу». Одно из условий — признание вины.

Об этом заявила пресс-служба компании.

«Частью мирового соглашения с министерством юстиции США является признание вины со стороны Volkswagen по трем противоправным действиям согласно американскому праву», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее автогигант был уличен в том, что на его дизельные автомобили устанавливалось программное обеспечение (ПО), которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах в десятки раз.

Это позволяло допускать эти машины на дороги США, где действуют очень жесткие экологические нормы.

Первоначально федеральный суд в Сан-Франциско предписал концерну Volkswagen выплатить более $11 млрд компенсации владельцам автомашин с нарушениями ПО.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Volkswagen договорился с властями США о штрафе в $4,3 млрд

Компания вынуждена признать вину в установке на автомобилях ПО, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах

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