Домашние животные в РФ получат УИН и будут промаркированы

Домашние животные в РФ получат уникальные идентификационные номера (УИН) и будут промаркированы.

Приказ об этом уже издан министерством сельского хозяйства и сейчас по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации.

«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

Идентификация будет касаться как скот – коровы, лошади, овцы и т.д., так и домашние питомцы: собаки и кошки. Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер.

После присвоения УИН животное будет промаркировано чипом, татуировкой или тавром. В случае пчел промаркируют улей.

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