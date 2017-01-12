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Состоялась первая смертная казнь в США в 2017 году

48-летний Кристофер Уилкинс был осужден 12 лет назад за убийство двух человек

Первая в наступившем году смертная казнь в США состоялась в штате Техас. Смертный приговор был приведен в исполнение в отношении 48-летнего Кристофера Уилкинса. Ещё в 2005 году он был осужден за убийство двух человек.

Преступнику ввели смертельную инъекцию.

В 2016 году в США были казнены 20 преступников, и это рекордно малое количество исполненных смертных приговоров в Америке с 80-х годов ХХ века, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Состоялась первая смертная казнь в США в 2017 году

48-летний Кристофер Уилкинс был осужден 12 лет назад за убийство двух человек

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