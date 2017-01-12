Состоялась первая смертная казнь в США в 2017 году

Первая в наступившем году смертная казнь в США состоялась в штате Техас. Смертный приговор был приведен в исполнение в отношении 48-летнего Кристофера Уилкинса. Ещё в 2005 году он был осужден за убийство двух человек.



Преступнику ввели смертельную инъекцию.

В 2016 году в США были казнены 20 преступников, и это рекордно малое количество исполненных смертных приговоров в Америке с 80-х годов ХХ века, передает «Федеральное агентство новостей».