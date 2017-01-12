Мост через Биру признан «стеной народного плача» по хорошим дорогам

«Стеной народного плача» назвали жители Биробиджана старый мост в Биробиджане.



Асфальт моста испещрен надписями с требованием восстановить покрытие.

Виртуального «Оскара» в номинации «Стана плача города» присудило этой конструкции ИА ИА ЕАОMedia по результатам народного голосования.

Агентство отмечает, что в прошлом году мост два раза закрывали на ремонт, однако пока это не сильно повлияло на его вид и качество.

Накануне на переправе вновь появилась надпись «Сделайте мост, враги народа», которую нанесли поверх старых.

В прошлом году мост неоднократно становился героем фотожаб.



На одном из мемов красуются высотки города будущего и…старый мост через Биру.



По убеждению автора картинки, к 2160 году жители все еще будут ждать обещанного капремонта речной переправы.