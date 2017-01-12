Вертолет губернатора Нью-Йорка совершил экстренную посадку

Вертолет с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и его помощниками на борту совершил экстренную посадку. Это произошло, когда делегация возвращалась из столицы штата.

Аварийную посадку совершили в округе Оранж штата Нью-Йорк, по сообщению самого Куомо, в результате никто не пострадал, передает «Федеральное агентство новостей».

О причинах инцидента пока не сообщается, однако известно, что пассажиры почувствовали на борту запах дыма.

Куомо и его помощники возвращались после выступления губернатора в Олбани перед членами законодательной ассамблеи штата.