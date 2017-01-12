Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Вертолет губернатора Нью-Йорка совершил экстренную посадку

Пассажиры почувствовали запах дыма на борту

Вертолет с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и его помощниками на борту совершил экстренную посадку. Это произошло, когда делегация возвращалась из столицы штата.

Аварийную посадку совершили в округе Оранж штата Нью-Йорк, по сообщению самого Куомо, в результате никто не пострадал, передает «Федеральное агентство новостей».

О причинах инцидента пока не сообщается, однако известно, что пассажиры почувствовали на борту запах дыма.

Куомо и его помощники возвращались после выступления губернатора в Олбани перед членами законодательной ассамблеи штата.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Вертолет губернатора Нью-Йорка совершил экстренную посадку

Пассажиры почувствовали запах дыма на борту

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке