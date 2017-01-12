Сильный снегопад в Москве продлится до конца недели

Снегопады, пришедшие в Москву в четверг, продлятся до конца недели. Всего за несколько суток в столичном регионе может выпасть до 80% от месячной нормы осадков — до 33 мм.

Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Днем в четверг в столице ожидается -6…-4 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/c, иногда с порывами до 15 м/с.

К вечеру на дорогах возможно образование гололедицы, что сделает вечерний час пик для автомобилистов еще более сложным. Синоптики полагают, что 12 января в Москве может выпасть от 3 мм до 6 мм осадков.