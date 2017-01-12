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ВЦИОМ: каждый десятый житель РФ получает «серую» зарплату

Опрос был проведен в 130 населенных пунктах

Каждый десятый работающий гражданин России получает заработную плату исключительно в конверте — то есть «серую». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом в 130 населенных пунктах 24–25 декабря 2016 года.

Также выяснилось, что семь из десяти имеющих работу граждан получают так называемую белую зарплату, передает «Федеральное агентство новостей».

Около 13% опрошенных рассказали, что у них «гибридная» схема, при которой часть жалованья выплачивается официально, часть — в конвертах.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

ВЦИОМ: каждый десятый житель РФ получает «серую» зарплату

Опрос был проведен в 130 населенных пунктах

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