Голодец: почти 5 млн граждан РФ имеют доход, не превышающий МРОТ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявила, что около 5 млн граждан РФ имеют официальный доход которых не превышает МРОТ.



«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа», — сказала Голодец, отметив, что эта ситуация в данный момент должна быть в центре внимания.

Вице-премьер указала, что занижение оплаты труда ведет к притоку низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. По ее словам, на территории России трудятся, по разным оценкам, около 7 млн человек из других государств.



Она уточнила, что за мигрантов государство всё равно платит.



«Мы платим за образование, несем социальные расходы. Тратим деньги для их адаптации, но они не работают у нас со знаком плюс, они работают со знаком минус», — сообщила Голодец, подчеркнув, что такая политика дестимулирует работодателей в переходе к высокопроизводительным местам.



В связи с этим вице-премьер заявила о необходимости «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда».

Сейчас показатель МРОТа в России составляет 7,5 тыс. рублей. По нормам трудового законодательства он не должен быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

