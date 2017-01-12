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Голодец: почти 5 млн граждан РФ имеют доход, не превышающий МРОТ

Вице-премьер отметила, что восстановление доходов населения является ключевой темой для российского правительства

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявила, что около 5 млн граждан РФ имеют официальный доход которых не превышает МРОТ.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа», — сказала Голодец, отметив, что эта ситуация в данный момент должна быть в центре внимания.

Вице-премьер указала, что занижение оплаты труда ведет к притоку низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. По ее словам, на территории России трудятся, по разным оценкам, около 7 млн человек из других государств.

Она уточнила, что за мигрантов государство всё равно платит.

«Мы платим за образование, несем социальные расходы. Тратим деньги для их адаптации, но они не работают у нас со знаком плюс, они работают со знаком минус», — сообщила Голодец, подчеркнув, что такая политика дестимулирует работодателей в переходе к высокопроизводительным местам.

В связи с этим вице-премьер заявила о необходимости «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда».

Сейчас показатель МРОТа в России составляет 7,5 тыс. рублей. По нормам трудового законодательства он не должен быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Голодец: почти 5 млн граждан РФ имеют доход, не превышающий МРОТ

Вице-премьер отметила, что восстановление доходов населения является ключевой темой для российского правительства

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