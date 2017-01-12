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Якутский кинотеатр наказали за отказ 5 раз в день показывать «Викинг

Его лишили пакета картин Paramount Pictures, в числе которых «Ла-ла Ленд»

Одному из кинотеатров Якутии не разрешили показать новинки от Paramount Pictures.

Среди них "Ла-Ла Ленд", "Молчание", "Три Икса: Мировое господство" и "Звонки".

Как сообщает ИА YakutiaMedia, таким образом компания "Централ Партнершип" наказала однозальный кинотеатр за его отказ ставить в расписание пять сеансов картины Андрея Кравчука "Викинг" в один день.

Сообщая об этом, агентство ссылается на Twitter кинотеатра. Как сообщил официальный аккаунт кинотеатра, «Ла-ла Ленд» он не покажет потому, что раньше отказывался показывать «Викинг».

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Якутский кинотеатр наказали за отказ 5 раз в день показывать «Викинг

Его лишили пакета картин Paramount Pictures, в числе которых «Ла-ла Ленд»

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