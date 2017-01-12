СМИ сообщили о двух погибших военных в ходе операции в Чечне

При проведении спецоперации, прошедшей в среду в Курчалоевском районе Чечни, погибли двое военнослужащих. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В результате спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погибли два военнослужащих 141 СМП «Север» имени Героя России А.А. Кадырова 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что один из военнослужащих — Хамзат Хашумов — скончался на месте, второй — Бекхан Хутаев — умер в больнице Курчалоевского района.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации четырех боевиков в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района. Он также сообщил об одном погибшем военнослужащем.