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СМИ сообщили о двух погибших военных в ходе операции в Чечне

Ранее стало известно о ликвидации четырех боевиков в населенных пунктах Курчалоевского района

При проведении спецоперации, прошедшей в среду в Курчалоевском районе Чечни, погибли двое военнослужащих. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В результате спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погибли два военнослужащих 141 СМП «Север» имени Героя России А.А. Кадырова 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что один из военнослужащих — Хамзат Хашумов — скончался на месте, второй — Бекхан Хутаев — умер в больнице Курчалоевского района.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации четырех боевиков в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района. Он также сообщил об одном погибшем военнослужащем.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

СМИ сообщили о двух погибших военных в ходе операции в Чечне

Ранее стало известно о ликвидации четырех боевиков в населенных пунктах Курчалоевского района

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