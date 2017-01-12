Под Самарой инспектор Росрыболовства осужден за взятку от браконьеров

Жигулевский городской суд Самарской области признал виновным старшего государственного инспектора Средневолжского территориального управления Росрыболовства Олега Лачугина в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 25 августа 2016 года чиновник дал указание не задерживать двух человек за незаконную добычу раков возле села Федоровка. За это обвиняемый потребовал от своих подопечных денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Согласно постановлению суда обвиняемый заплатит штраф в размере 950 тыс. рублей, сообщает НИА «Самара».

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