«Росэнергоатом» вложит в Курскую АЭС-2 16 млрд рублей в 2017 году

АО «Концерн «Росэнергоатом» в 2017 году намерен инвестировать в строительство Курской АЭС-2 (КуАЭС-2) около 16,5 млрд рублей.



Как сообщили в компании, планируется приобрести оборудование длительного цикла изготовления — для реакторной установки и машинного зала. На подстанции необходимо завершить формирование основания под главный корпус первого энергоблока, а также обеспечить стабильную работу объектов стройбазы.



Как напоминает ИА «Абирег», в июне 2016 года «Росэнергоатом» получил лицензию на строительство энергоблока № 1, а в октябре этого же года — на энергоблок № 2. Ввод блоков в эксплуатацию был изначально запланирован на 2020 и 2023 годы для замещения первого и второго энергоблоков Курской АЭС.



Согласно инвестиционному плану модернизации города Курчатова до 2023 года вложения «Росэнергоатома» составят 462,6 млрд рублей.