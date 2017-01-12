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«Росэнергоатом» вложит в Курскую АЭС-2 16 млрд рублей в 2017 году

В 2016 году концерн получил лицензию на строительство двух энергоблоков

АО «Концерн «Росэнергоатом» в 2017 году намерен инвестировать в строительство Курской АЭС-2 (КуАЭС-2) около 16,5 млрд рублей.

Как сообщили в компании, планируется приобрести оборудование длительного цикла изготовления — для реакторной установки и машинного зала. На подстанции необходимо завершить формирование основания под главный корпус первого энергоблока, а также обеспечить стабильную работу объектов стройбазы.

Как напоминает ИА «Абирег», в июне 2016 года «Росэнергоатом» получил лицензию на строительство энергоблока № 1, а в октябре этого же года — на энергоблок № 2. Ввод блоков в эксплуатацию был изначально запланирован на 2020 и 2023 годы для замещения первого и второго энергоблоков Курской АЭС.

Согласно инвестиционному плану модернизации города Курчатова до 2023 года вложения «Росэнергоатома» составят 462,6 млрд рублей.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

«Росэнергоатом» вложит в Курскую АЭС-2 16 млрд рублей в 2017 году

В 2016 году концерн получил лицензию на строительство двух энергоблоков

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