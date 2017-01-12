Любителю дрифта в Магадане грозит два года тюрьмы

Уголовное дело возбуждено в отношении любителя экстремальной езды в Магадане.



До этого мужчину 70 раз привлекали к административной ответственности.



Уголовное преследование началось после его «покатушек» в новогоднюю ночь, сообщили ИА MagadanMedia со ссылкой на областной главк МВД.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".



Нарушителю грозит два года заключения, а также штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

Напомним, 24-летнего жителя Магадана задержали в ночь с 31 декабря на 1 января за экстремальное вождение. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.



Позже выяснилось, что он уже неоднократно задерживался за опасное поведение на дороге. В частности, 9 декабря прошлого года его задержали за дрифт вокруг телевышки. Запись его езды появилась в сети:

Автолюбителю тогда было назначено наказание в виде 130 часов исправительных работ.