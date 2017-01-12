Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Любителю дрифта в Магадане грозит два года тюрьмы

Экстемала уже 70 раз привлекали к административной ответственности

Уголовное дело возбуждено в отношении любителя экстремальной езды в Магадане.

До этого мужчину 70 раз привлекали к административной ответственности.

Уголовное преследование началось после его «покатушек» в новогоднюю ночь, сообщили ИА MagadanMedia со ссылкой на областной главк МВД.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

Нарушителю грозит два года заключения, а также штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

Напомним, 24-летнего жителя Магадана задержали в ночь с 31 декабря на 1 января за экстремальное вождение. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Позже выяснилось, что он уже неоднократно задерживался за опасное поведение на дороге. В частности, 9 декабря прошлого года его задержали за дрифт вокруг телевышки. Запись его езды появилась в сети:

Автолюбителю тогда было назначено наказание в виде 130 часов исправительных работ.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Любителю дрифта в Магадане грозит два года тюрьмы

Экстемала уже 70 раз привлекали к административной ответственности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке