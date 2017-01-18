Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Если Ахмедов будет счастлив в Китае, я буду рад за него»

Защитник «Локо» и сборной Узбекистана Виталий Денисов — об ожиданиях от второй части сезона в РФПЛ и переезде своего партнера по национальной команде Одила Ахмедова в китайский чемпионат

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Песня

Российский футбол постепенно выходит из зимнего отпуска. Клубы РФПЛ один за другим проводят традиционные медицинские осмотры и отправляются на сборы для подготовки ко второй части сезона. Перед вылетом в Испанию один из лидеров столичного «Локомотива» — 29-летний защитник Виталий Денисов дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий», в котором рассказал, как провел новогодний отпуск, о настрое на оставшиеся игры в чемпионате России и переезде партнера по сборной Узбекистана Одила Ахмедова из РФПЛ в чемпионат Китая. 

— Где удалось побывать в новогодние каникулы?

— Отпуск провел отлично — дома с семьей. По личным обстоятельствам никуда не поехал. Но уже после Нового года летали с женой в Вену — она мне сделала такой новогодний подарок, решила прогулять меня по столице Австрии. Программа была очень насыщенной: побывал в нескольких исторических местах и отведал вкусных блюд местной кухни.

— Какой вид отдыха вы предпочитаете: активный или на пляже в теплых странах?

— У каждого индивидуальный подход к этому вопросу. Я, например, за более спокойный отдых. Не люблю шумные места, где много людей. В отпуске стараюсь всегда держаться подальше от мест скопления футболистов (смеется). Так что я — за спокойный отдых, но потом меня всё равно так или иначе тянет двигаться.

— Вы сказали, что в отпуске попробовали много новых блюд. На вашей физической форме это никак не сказалось?

— На самом деле не так уж и много. А по поводу лишнего веса — после отпуска такая проблема всегда немного присутствует. Все-таки сложно иногда устоять перед соблазном попробовать какое-то лакомство. Но могу вас успокоить — в весе я прибавил совершенно незначительно.

— В «Локомотиве» штрафуют за лишние килограммы?

— Даже не знаю. Потому что у нас в команде такого никогда не случалось, чтобы кто-то из ребят набрал три или пять лишних килограммов. Все держат свой вес в пределах нормы и прибавляют максимум полкилограмма-килограмм, но для отпуска это нормально.

— Заметили какие-то кардинальные изменения в процессе подготовки к сезону с приходом нового тренерского штаба во главе с Юрием Семиным?

— По сути, всё примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом всё так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

— Медицинский осмотр не выявил у вас никаких проблем?

— К счастью, нет. Ничего плохого не обнаружили, всё в полном порядке.

— Какой у вас настрой на оставшуюся часть сезона? «Локомотив» удачно закончил первую часть чемпионата, но перерыв может оказать как положительное, так и отрицательное влияние…

— Согласен. Но это касается не только нас, но и всех остальных команд. Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы — это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное — обойтись без травм.

— Этой зимой ваш партнер по сборной Узбекистана Одил Ахмедов перешел из «Краснодара» в китайский «Шанхай СИПГ». Вас удивил этот переход?

— Начнем с того, что я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере, поэтому удивлен не был. Во время отпуска меня не раз просили рассказать о переходе Одила в китайский клуб. Несмотря на то что мы с ним хорошие товарищи, я считаю не совсем правильным комментировать это. Раз трансфер состоялся — значит, он так решил. Если Одил будет счастлив в своем новом клубе, я буду безумно рад за него.

— Вы так же, как и Ахмедов, представляете сборную Узбекистана и не будете считаться в Китае легионером. Выходит, рано или поздно вам тоже может поступить подобное предложение. Как бы вы на него отреагировали?

— За то время, что я выступаю за «Локомотив», меня в какие только клубы не «отправляли». Чтобы рассуждать на эту тему, должно быть какое-то конкретное предложение или предметный интерес от другого клуба. А сотрясать воздух и говорить о том, чего нет, я смысла не вижу. Думаю, если появится какое-то предложение, то СМИ узнают об этом даже раньше меня.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 18 января 2017 года

«Если Ахмедов будет счастлив в Китае, я буду рад за него»

«Если Ахмедов будет счастлив в Китае, я буду рад за него»Защитник «Локо» и сборной Узбекистана Виталий Денисов — об ожиданиях от второй части сезона в РФПЛ и переезде своего партнера по национальной команде Одила Ахмедова в китайский чемпионат

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Фотолента

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке