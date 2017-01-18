«Если Ахмедов будет счастлив в Китае, я буду рад за него»

Российский футбол постепенно выходит из зимнего отпуска. Клубы РФПЛ один за другим проводят традиционные медицинские осмотры и отправляются на сборы для подготовки ко второй части сезона. Перед вылетом в Испанию один из лидеров столичного «Локомотива» — 29-летний защитник Виталий Денисов дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий», в котором рассказал, как провел новогодний отпуск, о настрое на оставшиеся игры в чемпионате России и переезде партнера по сборной Узбекистана Одила Ахмедова из РФПЛ в чемпионат Китая.

— Где удалось побывать в новогодние каникулы?

— Отпуск провел отлично — дома с семьей. По личным обстоятельствам никуда не поехал. Но уже после Нового года летали с женой в Вену — она мне сделала такой новогодний подарок, решила прогулять меня по столице Австрии. Программа была очень насыщенной: побывал в нескольких исторических местах и отведал вкусных блюд местной кухни.

— Какой вид отдыха вы предпочитаете: активный или на пляже в теплых странах?



— У каждого индивидуальный подход к этому вопросу. Я, например, за более спокойный отдых. Не люблю шумные места, где много людей. В отпуске стараюсь всегда держаться подальше от мест скопления футболистов (смеется). Так что я — за спокойный отдых, но потом меня всё равно так или иначе тянет двигаться.

— Вы сказали, что в отпуске попробовали много новых блюд. На вашей физической форме это никак не сказалось?

— На самом деле не так уж и много. А по поводу лишнего веса — после отпуска такая проблема всегда немного присутствует. Все-таки сложно иногда устоять перед соблазном попробовать какое-то лакомство. Но могу вас успокоить — в весе я прибавил совершенно незначительно.

— В «Локомотиве» штрафуют за лишние килограммы?

— Даже не знаю. Потому что у нас в команде такого никогда не случалось, чтобы кто-то из ребят набрал три или пять лишних килограммов. Все держат свой вес в пределах нормы и прибавляют максимум полкилограмма-килограмм, но для отпуска это нормально.



— Заметили какие-то кардинальные изменения в процессе подготовки к сезону с приходом нового тренерского штаба во главе с Юрием Семиным?

— По сути, всё примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом всё так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

— Медицинский осмотр не выявил у вас никаких проблем?

— К счастью, нет. Ничего плохого не обнаружили, всё в полном порядке.

— Какой у вас настрой на оставшуюся часть сезона? «Локомотив» удачно закончил первую часть чемпионата, но перерыв может оказать как положительное, так и отрицательное влияние…

— Согласен. Но это касается не только нас, но и всех остальных команд. Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы — это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное — обойтись без травм.

— Этой зимой ваш партнер по сборной Узбекистана Одил Ахмедов перешел из «Краснодара» в китайский «Шанхай СИПГ». Вас удивил этот переход?

— Начнем с того, что я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере, поэтому удивлен не был. Во время отпуска меня не раз просили рассказать о переходе Одила в китайский клуб. Несмотря на то что мы с ним хорошие товарищи, я считаю не совсем правильным комментировать это. Раз трансфер состоялся — значит, он так решил. Если Одил будет счастлив в своем новом клубе, я буду безумно рад за него.

— Вы так же, как и Ахмедов, представляете сборную Узбекистана и не будете считаться в Китае легионером. Выходит, рано или поздно вам тоже может поступить подобное предложение. Как бы вы на него отреагировали?

— За то время, что я выступаю за «Локомотив», меня в какие только клубы не «отправляли». Чтобы рассуждать на эту тему, должно быть какое-то конкретное предложение или предметный интерес от другого клуба. А сотрясать воздух и говорить о том, чего нет, я смысла не вижу. Думаю, если появится какое-то предложение, то СМИ узнают об этом даже раньше меня.

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