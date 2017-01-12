Голодец: правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Российское правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с журналистами в четверг.

«Такая тема обсуждается», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом вице-преьмер отметила, что соцблок кабинета министров готов поддержать освобождение от этого налога граждан, чьи доходы не превышают МРОТ.

«Освобождение от подоходного налога для нижнего дециля (самых бедных 10% населения. — «Известия») было бы реальным шагом в повышении доходов населения, и мы были бы готовы это поддержать. У нас эта система просчитывается», — добавила она.