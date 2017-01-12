Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Голодец: правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

При этом соцблок кабмина готов поддержать освобождение от налога тех россиян, чьи доходы не превышают МРОТ

Российское правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с журналистами в четверг.

«Такая тема обсуждается», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом вице-преьмер отметила, что соцблок кабинета министров готов поддержать освобождение от этого налога граждан, чьи доходы не превышают МРОТ.

«Освобождение от подоходного налога для нижнего дециля (самых бедных 10% населения. — «Известия») было бы реальным шагом в повышении доходов населения, и мы были бы готовы это поддержать. У нас эта система просчитывается», — добавила она.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Голодец: правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

При этом соцблок кабмина готов поддержать освобождение от налога тех россиян, чьи доходы не превышают МРОТ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке