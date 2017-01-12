Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Задержан житель Бийска, вываливший кучу снега перед администрацией

Молодому человеку грозит штраф до 10 тыс. рублей

Жители Бийска обсуждали в соцсетях происшествие возле городской администрации. Как сообщают очевидцы, вечером 11 января к зданию подъехал «КамАЗ» и вывалил большую кучу снега прямо перед крыльцом. Однако проход к администрации был затруднен всего полчаса — дорожные службы быстро всё расчистили.

Инцидент подтвердили в местной полиции. Как сообщает altapress.ru, водитель грузовика уже задержан. Акцию совершил молодой житель Солтонского района. Нарушителю порядка грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Задержан житель Бийска, вываливший кучу снега перед администрацией

Молодому человеку грозит штраф до 10 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке