Задержан житель Бийска, вываливший кучу снега перед администрацией

Жители Бийска обсуждали в соцсетях происшествие возле городской администрации. Как сообщают очевидцы, вечером 11 января к зданию подъехал «КамАЗ» и вывалил большую кучу снега прямо перед крыльцом. Однако проход к администрации был затруднен всего полчаса — дорожные службы быстро всё расчистили.

Инцидент подтвердили в местной полиции. Как сообщает altapress.ru, водитель грузовика уже задержан. Акцию совершил молодой житель Солтонского района. Нарушителю порядка грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.