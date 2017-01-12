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На пяти столичных улицах установят уменьшенные дорожные знаки

Пилотный проект будет запущен к концу января

Столичные власти на пяти центральных московских улицах установят дорожные знаки меньшего размера в качестве эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения». На каких именно улицах появятся обновленные дорожные знаки, пока определяется. Кроме размера дорожных знаков сократится и их количество.

Дорожные знаки нового типоразмера должны появиться уже к концу января. Планируется в 1,5 раза уменьшить знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка» и др. Установят также новые знаки «Платная парковка», совмещающие в себе дорожный знак «Парковка» с табличкой «Платные услуги», и «Парковка для инвалидов», сообщает сетевое издание m24.ru.

Соответствующие изменения будут внесены в ГОСТы. Размеры знаков «Остановка запрещена» «Парковка» будут уменьшены с 700х700 мм до 500х500 мм, а знак «Платные услуги» — с 700х350 мм до 500х250 мм.

Как заявили в пресс-службе, после завершения пилотного проекта будет принято решение о применении уменьшенных дорожных знаков по всему городу.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

На пяти столичных улицах установят уменьшенные дорожные знаки

Пилотный проект будет запущен к концу января

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