Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Голкипер КПФ ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге

Родственники сообщили о пропаже футболиста в полицию

Голкипер КПФ (клуб пляжного футбола) ЦСКА, 22-летний Руслан Пелецкий, пропал в Петербурге.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сестру пропавшего футболиста Олесю, 11 января родственники уже написали заявление в полицию.

Руслан Пелецкий пропал 10 января. В тот день у спортсмена на 15:00 была назначена встреча. В 18 часов у пропавшего была запланирована тренировка, на которую он не пришел.

По словам его сестры, молодой человек всегда находился в контакте с родственниками.

«У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен. Наверное, сел», — предположила родственница пропавшего футболиста.

Проживает молодой человек в Красном Селе вместе с мамой и братьями. Раньше подобных инцидентов, по словам сестры, не случалось.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Голкипер КПФ ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге

Родственники сообщили о пропаже футболиста в полицию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке