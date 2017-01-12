Голкипер КПФ ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге

Голкипер КПФ (клуб пляжного футбола) ЦСКА, 22-летний Руслан Пелецкий, пропал в Петербурге.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сестру пропавшего футболиста Олесю, 11 января родственники уже написали заявление в полицию.

Руслан Пелецкий пропал 10 января. В тот день у спортсмена на 15:00 была назначена встреча. В 18 часов у пропавшего была запланирована тренировка, на которую он не пришел.



По словам его сестры, молодой человек всегда находился в контакте с родственниками.

«У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен. Наверное, сел», — предположила родственница пропавшего футболиста.



Проживает молодой человек в Красном Селе вместе с мамой и братьями. Раньше подобных инцидентов, по словам сестры, не случалось.

