Путин и Назарбаев обсудили подготовку к встрече в Астане

Российский президент Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе телефонного разговора процесс подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по урегулированию конфликта в Сирии.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию», — сообщили в пресс-службе Кремля.



Также там добавили, что политики коснулись некоторых актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.