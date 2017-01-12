Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к встрече в Астане

Переговоры были посвящены урегулированию конфликта в Сирии

Российский президент Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе телефонного разговора процесс подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по урегулированию конфликта в Сирии.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также там добавили, что политики коснулись некоторых актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к встрече в Астане

Переговоры были посвящены урегулированию конфликта в Сирии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке