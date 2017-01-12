Ежегодная Всероссийская PR-конференция пройдет 9–10 февраля

Профессионалы сферы PR проведут ежегодный PR+Forum 9 и 10 февраля в Москве. Организатором конференции является компания InterForum.

В конференции примут участие 40 практиков из компаний крупного и среднего бизнеса и государственных структур. Среди них — Google, Bosh, Sberbank CIB, «МегаФон», «Детский мир», аэропорт Шереметьево и др. Кроме того, среди участников мероприятия — Управление делами президента РФ, Аналитический центр при правительстве РФ и министерство инвестиций и инноваций Московской области.

Основными темами повестки станут тренды 2017 года, методы работы с репутацией в кризис, рентабельность работы PR-подразделений, взаимоотношения PR с классическими и новыми СМИ, Digital, SMM, а также проблемы и перспективы новых тенденций в GR.

Участников ожидают 25 практических докладов и деловая игра.